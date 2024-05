(Adnkronos) – "In Sicilia abbiamo un clima e dei set naturali e architettonici, come il castello Maniace in cui ci troviamo oggi, che sono già location autonome, si presentano da sole, ideali per ospitare produzioni di film e insediamenti ...

Da Catania a Bari, passando per Torino, la primavera si arroventa, anche se il meteo gira in picchiata, a causa di una nuova inchiesta , questa volta isolana. A Catania un’ inchiesta svela il patto di "degenerazione affaristica" fra alcuni ...

Il governatore della Sicilia Schifani coinvolto in un incidente in auto: portato al pronto soccorso - Il governatore della sicilia schifani coinvolto in un incidente in auto: portato al pronto soccorso - Il presidente della sicilia Renato schifani è stato coinvolto in un incidente stradale poco prima dell'ingresso di Agrigento ...

Tragedia sul lavoro a Salemi: operaio precipita dalla pala eolica e muore - Tragedia sul lavoro a Salemi: operaio precipita dalla pala eolica e muore - schifani: “Serve impegno da tutti” “Non si sono ancora ... garantire la sicurezza” “Un altro morto di lavoro in sicilia. Ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia e questo pomeriggio un ...