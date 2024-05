Amici 23 - Gaia pensa ancora alla storia con Mida? Il nuovo gesto social

Tra le storie d’amore che sono nate quest’anno nella casetta di Amici di Maria De Filippi , c’è anche quella tra Mida e Gaia De Martino . Il cantante sin da subito ha dimostrato di provare un sentimento nei confronti della ballerina, la quale però in ...

Fuori da Amici 23, Gaia ha ritrovato il sorriso. E per lei, all’orizzonte, si profila qualcosa di veramente importante. Nella scuola ha lasciato il segno. E il segno, di rimando, hanno lasciato gli allievi in lei. “Io sono per l’unione e lo sarò ...