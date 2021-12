GF Vip | Aldo Montano riceve una sorpresa in diretta | Patrizia Pellegrino eliminata

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nella serata di ieri, 6 dicembre, è andata in onda un altro imperdibile appuntamento con il GF Vip. Alfonso Signorini ha aperto la nuova puntata con il botto. Il conduttore, infatti, per la gioia di Giucas Casella, ha invitato Valeria Marini a dare un piccolo bacio all’illusionista. Momento epico, che sicuramente è rimasto impresso nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : Aldo Montano lascia il GF Vip: “Il 13 esco ho già ordinato lo smoking” - #Montano #lascia #ordinato #smoking” - StraNotizie : Aldo Montano lascia il GF Vip: “Il 13 esco, ho già ordinato lo smoking” - ParliamoDiNews : Aldo Montano lascia il GF Vip: `Non rimango, ecco quando esco` #aldo #montano #lascia #rimango #esco - infoitcultura : Grande Fratello Vip preferito: Soleil, alle spalle Lulù e Aldo, i sondaggi - Azzurra______ : RT @ParliamoDiNews: GF Vip: Soleil da tigre a micia con Montano, Aldo spinto da Olga a restare #soleil #tigre #micia #montano #aldo #spinto… -

...la casa del GFè Patrizia Pellegrino che ha totalizzato meno punti da parte del pubblico. Alfonso Signorini annuncia così le nomination. Gli immuni della puntata sono Katia Ricciarelli ,......sta vivendo una seconda giovinezza all'interno del Grande Fratello2021 , questa sera infatti si è prestata come cavia per il trucco di Lulù (Voto 8). Una dolce sorpresa anche perMontano ...Grande Fratello Vip, il preferito: Soleil si lascia alle spalle Lulù ed Aldo, cosa dicono i sondaggi. Tornano i nuovi sondaggi sul preferito del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip, il preferito ...Andiamo a scoprire chi sono stati i nominati della puntata del 6 dicembre 2021 del GF Vip 6. Tutte le nomination fatte in serata.