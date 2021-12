Super Green Pass, avvio senza problemi. Dose di richiamo dopo 5 mesi, estesa anche a chi è guarito dal Covid (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'esordio è stato preceduto da un record di Passaporti verdi scaricati: oltre un milione e 300mila. Una circolare del ministero della Salute indica che anche le persone guarite dal virus potranno ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'esordio è stato preceduto da un record diaporti verdi scaricati: oltre un milione e 300mila. Una circolare del ministero della Salute indica chele persone guarite dal virus potranno ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - SmartWolf20july : RT @doluccia16: In Belgio SENTENZA STORICA del Tribunale di Namur che dichiara ILLEGGITTIMO il Super Green Pass e CONDANNA al ritiro di que… - Brigante1959 : RT @doluccia16: In Belgio SENTENZA STORICA del Tribunale di Namur che dichiara ILLEGGITTIMO il Super Green Pass e CONDANNA al ritiro di que… -