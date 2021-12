Dalla Francia: Sergio Ramos ai box, tegola per il PSG (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il PSG dovrà fare a meno di Sergio Ramos per la prossima partita contro il Bruges. Il difensore spagnolo, secondo quanto riportato da Le Parisien, sarà costretto a saltare la sfida di Champions League ed è in dubbio per i prossimi incontri di campionato. Un calvario per il classe ’86, visto che dal suo arrivo in Francia nell’estate scorsa, l’ex Real Madrid, ha saggiato il campo soltanto una sola volta. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il PSG dovrà fare a meno diper la prossima partita contro il Bruges. Il difensore spagnolo, secondo quanto riportato da Le Parisien, sarà costretto a saltare la sfida di Champions League ed è in dubbio per i prossimi incontri di campionato. Un calvario per il classe ’86, visto che dal suo arrivo innell’estate scorsa, l’ex Real Madrid, ha saggiato il campo soltanto una sola volta. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

