Da generazioni cerchiamo di essere genitori sempre più aperti, disponibili, sensibili. Ma allora perché i nostri figli non stanno meglio di come stavamo noi alla loro età? Scriveteci a iodonna.parliamone@rcs.it (Di lunedì 6 dicembre 2021) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Rispetto ai nostri genitori, che genitori siamo stati e siamo? La risposta più diffusa è che abbiamo cercato di essere "più aperti", "più indulgenti", "più capaci di ascoltare". Ma i nostri genitori risponderebbero – o avrebbero risposto – alla stesso modo. Una volta mia madre provò a spiegarmelo in un biglietto di auguri: avrebbe desiderato trovare altre parole, e molte più righe, per festeggiarmi. Solo che non le era stato insegnato. Anzi, era stata chiamata a imparare il contrario, a non sprecare tempo e forza in disvelamenti. Dichiararsi amore, tra madre e figlia, non era cosa. Il lato B (o era quello A?) di quel biglietto mi offriva però un prato di fiori ad ...

