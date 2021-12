Crisanti-bomba: “L’immunità di gregge? Menzogna di Stato. Il Cts sapeva che era impossibile” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic — Che sta succedendo ad Andrea Crisanti? Da talebano delle chiusure a critico feroce dell’«infodemia»: continuano a fare inorridire i salotti televisivi le sue dichiarazioni sulle vaccinazioni ai bimbi, per le quali raccomandava cautela, o le sue perplessità esternate riguardo ai lockdown per soli vaccinati. Per non parlare della clamorosa uscita sui dati dei contagi in suo possesso nel marzo 2020, che gli venne ordinato di non divulgare. Sembra che in questo periodo il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova abbia deciso di togliersi un bel po’ di sassolini dalle scarpe, e l’intervista apparsa sull’edizione odierna de La Verità lo conferma. Crisanti e il vaccino ai bambini Crisanti conferma innanzitutto quanto affermato in precedenza sulle vaccinazioni ai bambini: ci vuole cautela. «Partiamo da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic — Che sta succedendo ad Andrea? Da talebano delle chiusure a critico feroce dell’«infodemia»: continuano a fare inorridire i salotti televisivi le sue dichiarazioni sulle vaccinazioni ai bimbi, per le quali raccomandava cautela, o le sue perplessità esternate riguardo ai lockdown per soli vaccinati. Per non parlare della clamorosa uscita sui dati dei contagi in suo possesso nel marzo 2020, che gli venne ordinato di non divulgare. Sembra che in questo periodo il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova abbia deciso di togliersi un bel po’ di sassolini dalle scarpe, e l’intervista apparsa sull’edizione odierna de La Verità lo conferma.e il vaccino ai bambiniconferma innanzitutto quanto affermato in precedenza sulle vaccinazioni ai bambini: ci vuole cautela. «Partiamo da ...

