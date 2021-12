Covid, "rischio-morte nove volte maggiore": rapporto-Italia, il profilo dei soggetti "condannati" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per una persona non vaccinata il rischio di morire a causa del Covid è 9 volte maggiore rispetto a quello di un vaccinato da meno di cinque mesi. È questo il dato di maggior rilievo emerso dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato ieri. Il report mette nero su bianco anche il fatto che i No vax rischiano 16 volte più degli altri il ricovero in terapia intensiva e 10 volte in più dei non vaccinati quello ordinario. In particolare, se si osservano i dati relativi al periodo 8 ottobre - 7 novembre 2021, il tasso di decesso degli over 80 non vaccinati (99.5 per 100.000 abitanti) è circa 9 volte più alto di quello dei loro coetanei vaccinati con ciclo completo da più di cinque mesi (12 ogni 100.000) e 7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per una persona non vaccinata ildi morire a causa delè 9rispetto a quello di un vaccinato da meno di cinque mesi. È questo il dato di maggior rilievo emerso dall'ultimodell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato ieri. Il report mette nero su bianco anche il fatto che i No vax rischiano 16più degli altri il ricovero in terapia intensiva e 10in più dei non vaccinati quello ordinario. In particolare, se si osservano i dati relativi al periodo 8 ottobre - 7mbre 2021, il tasso di decesso degli over 80 non vaccinati (99.5 per 100.000 abitanti) è circa 9più alto di quello dei loro coetanei vaccinati con ciclo completo da più di cinque mesi (12 ogni 100.000) e 7 ...

