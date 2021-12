Treno Udine-Venezia | non vuole indossare la mascherina e causa 1 ora di ritardo

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella prima mattina di venerdì 3 dicembre, la Polizia Ferroviaria di Pordenone ha ricevuto la segnalazione che, a bordo del, vi era una persona che rifiutava dila prescrittaper la protezione delle vie aeree ed importunava gli altri passeggeri. L’uomo, un cinquantennese, già alla Stazione diera salito a bordo delprivo della prescritta, costringendo all’intervento due pattuglie della locale Questura e provocando un, in partenza, di circa trenta minuti, prima finalmente di indossarla. Una volta a bordo l’uomo si è nuovamente tolto il dispositivo di protezione, iniziando a camminare lungo il convoglio e cercando di parlare con gli ...

A bordo senza mascherina L'uomo, ieri mattina 3 dicembre, è salito a bordo del- Venezia e si rifiutava di indossare la mascherina ed importunava gli altri passeggeri. L'uomo, un ...Giornata difficile per i viaggiatori che decidono di spostarsi con ilnel primo weekend di festività. Dall'alba di questa mattina si stanno verificando grossi ... il Trenitalia daviaggia ...Nella prima mattina di venerdì 3 dicembre, la Polizia Ferroviaria di Pordenone ha ricevuto la segnalazione che, a bordo del treno Udine – Venezia, vi ...Pordenone, un 50enne udinese è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Pordenone per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per la normativa anti ...