Shevchenko | «La Juve dimentica velocemente le sconfitte Si è ripresa subito»

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni ufficiali del Genoa alla vigilia della sfida contro la Juve Alla vigilia di Juve Genoa, Andriy Shevchenko ha presentato il match ai canali ufficiali rossoblù. CHE Juve SI ASPETTA – «La Juventus è sempre la Juventus. Una grande squadra con giocatori importanti, la squadra che dimentica velocemente le sconfitte. Si è ripresa subito». CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL GIOCO DI ALLEGRI – «La qualità della squadra. Lui è un ottimo allenatore, i suoi numeri dimostrano questo. È un motivatore, sa gestire bene il gruppo e i momenti difficili».

