Il Paradiso delle Signore | spoiler | la grave distrazione di Agnese

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilconcentrerà più che mai l'attenzione sul personaggio diche, durante le prossime puntate, stando aglidella soap opera di Rai 1, sarà protagonista di diversi momenti alquanto drammatici. La sarta di recente ha chiuso definitivamente il suo matrimonio con Giuseppe dopo aver scoperto che l'uomo ha avuto un'altra donna in Germania da cui ha avuto addirittura un figlio illegittimo. Delusa e amareggiata per questa terribile scoperta, la donna ha imposto al marito di dire tutta la verità ai figli minacciandolo di cacciarlo di casa. Giuseppe, però, ha preferito non dire niente ai ragazzi e ha annunciato loro il suo trasferimento in Germania. A quel punto,si è riavvicinata ad Armando e i due si sono baciati, senza rendersi conto della presenza ...