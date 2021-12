Il padre di Laura Pausini sorprende a The Voice

(Di sabato 4 dicembre 2021) Solarolo ha un altro talento di cui andare fiero: Fabriziol’amato papà diche a 76 si mette in gioco e partecipa al The.lo sa che sei qua?” Così esordisce Gigi d’Alessio nel programma di Antonella Clerici quando scopre che il concorrente che ha di fronte è il papà di. “E certo che lo sa!” risponde Fabrizio, ed infatti arriva poco dopo la foto su Instagram dellache orgogliosa di suogli manda il suo in bocca al lupo. Fabrizio, ildi, 76 anni e originario di Solarolo, è sbarcato a TheSenior. A convincerlo le tre nipotine. Una vita dedicata alla musica (d’altra parte la ...

fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - SimonaBellone : Siate sinceri…. Eliminarlo subito avrebbe scaturito molte critiche fans… Scusate ma non era un gran che… passa il t… - gpdibartolomei : Dopo il padre di Giorgia, il padre di Laura Pausini. Poi quelle improvvisazioni, quei bis... Boh! #TheVoiceSenior mi sta un po' scadendo. - marcoluci1 : RT @fanpage: Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Il signore viene da Aversa, è parente di Caterina Balivo? Dopo il padre di Giorgia e il papà di Laura Pausini ci aspettia… -

Ad esibirsi sul palco in precedenza c'è stato Fabrizio Pausini, ildi. Il 76enne ha scelto una chicca musicale, Io Tra Di Voi di Charles Aznavour. La decisione di portare un simile brano ...Già oppressa dai sensi di colpa,, giocatrice d'azzardo incallita, sarà avvicinata dal ... il primo incontro con Senna, il primo GP visto dalla pista, il rapporto con il, il primo go - kart, ...Protagonista di The Voice Senior, Fabrizio Pausini è stato il mentore e primo fan della figlia Laura che negli anni non ha smesso mai di ringraziarlo ...Scintille a The Voice senior. Pareri discordanti per Cosetta Gigli, 61 anni di Lucca, maestra che insegna alle scuole medie, che si è presentata alle blind audition del programma ...