Alex Belli ammette di amare sia Delia che Soleil

Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato le immagini in cui Alex Belli dichiara di essere innamorato di Soleil Sorge. Messo davanti all'evidenza il 'man' ha ammesso di provare un sentimento forte e reale per la sua coinquilina. Subito dopo l'attore ha però aggiunto che il suo amore per Delia resta intatto. Il gieffino ha concluso il suo confronto con Signorini dicendo che si possono amare anche due persone contemporaneamente (e questo secondo me è vero, ma non penso sia il suo caso). Alex ammette di trovarsi davanti ad un sentimento più grande di lui… che non sa gestire… fino ad ammettere di essersi innamorato di Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/lXOEcPlr1R — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

