Stop alla manovra di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, il Comune di Lecce rischia il dissesto Possibilità di ricorso entro un mese (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sezione regionale della Corte dei Conti di Puglia non ha approvato il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Lecce nel gennaio del 2019. La doccia fredda è arrivata nella giornata di oggi: il documento di 107 pagine si conclude specificando che «il piano di riequilibrio, per come adottato dal Comune di Lecce, non risulta proporzionato alle problematiche finanziarie esistenti e idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al risanamento finanziario dell’Ente». Tra i punti messi in rilievo nella deliberazione c’è una valutazione non positiva «sulla “sostenibilità” del rientro in considerazione, primariamente, delle evidenziate problematiche di cassa e della scarsa ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sezione regionaledeidi Puglia non ha approvato il piano difinanziario adottato daldinel gennaio del 2019. La doccia fredda è arrivata nella giornata di oggi: il documento di 107 pagine si conclude specificando che «il piano di, per come adottato daldi, non risulta proporzionato alle problematiche finanziarie esistenti e idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al risanamento finanziario dell’Ente». Tra i punti messi in rilievo nella deliberazione c’è una valutazione non positiva «sulla “sostenibilità” del riin considerazione, primariamente, delle evidenziate problematiche di cassa escarsa ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo lo stop a causa del Covid lo scorso anno, torna “Più Libri Più Liberi”, la fiera nazionale della piccola e med… - GiovaAlbanese : #Juventus | Come avvenuto con #DeWinter, in assenza di #Danilo, lo stop lungo di #Chiesa spinge in prima squadra… - teatrolafenice : L'oscurità non può prendere il sopravvento su di te, su nessuna e per niente al mondo, nonostante tu creda, mentend… - AgenziaOpinione : TRENTINO VOLLEY * CHAMPIONS LEAGUE: « PERUGIA IMPONE LO STOP IN TRE SET ALLA SQUADRA DI TRENTO, NEL MATCH D’ESORDIO… - buckaraa : e comunque io non dimentico nemmeno gli outing che ha fatto Dante a Simone sia alla nonna che ad Anita eh.… -