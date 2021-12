Speed skating, in Coppa del Mondo primo podio per Davide Ghiotto, primato italiano per Francesca Lollobrigida sui 3000 (Di sabato 4 dicembre 2021) Si è aperta la terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Speed skating a Salt Lake City, negli USA: l’Italia registra il podio di Davide Ghiotto nei 5000 metri maschili ed il record nazionale di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri femminili quali risultati di spicco. Nei 5000 metri maschili a dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo col record del Mondo in 6:01.566 (p. pr. Ted-Jan Bloemen, 6:01.86), davanti al neerlandese Patrick Roest, secondo in 6:04.415 (+2.84), ed a Davide Ghiotto, terzo col primato personale in 6:07.271 (+5.70). L’azzurro sfiora il record nazionale di 6:06.06, appartenente ad Enrico Fabris. Così gli ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Si è aperta la terza tappa delladel2021-2022 dia Salt Lake City, negli USA: l’Italia registra ildinei 5000 metri maschili ed il record nazionale dineimetri femminili quali risultati di spicco. Nei 5000 metri maschili a dominare è lo svedese Nils van der Poel,col record delin 6:01.566 (p. pr. Ted-Jan Bloemen, 6:01.86), davanti al neerlandese Patrick Roest, secondo in 6:04.415 (+2.84), ed a, terzo colpersonale in 6:07.271 (+5.70). L’azzurro sfiora il record nazionale di 6:06.06, appartenente ad Enrico Fabris. Così gli ...

