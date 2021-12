Sci freestyle | Coppa del Mondo Aerials | Xu Mengtao vince la tappa | seconda Kong

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Proseguono le gare in quel di Ruka, località finlandese che sta ospitando i primi quattro appuntamenti dideldi Sci, specialità. Grande spettacolo nella prima prova della, quella dedicata alla categoria femminile conclusasi con una roboante doppietta cinese. A conquistare il gradino più alto delè stata infatti Xu. La medaglia d’argento a Sochi 2014 ha preso il largo eseguendo in modo positivo il salto back lay-full-full, ricevendo una buona valutazione sia nell’air ( da 1.7 a 1.8), che nel form (4.0 unanime) e nel landing (2.5), raccogliendo un punteggio complessivo di 99.49. Non lontana la compagna di squadraFanyu, vincitrice della primaandata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

L'abbigliamento sportivo da montagna di LaMunt è pensato per escursioni invernali,...protagonisti degli scatti fotografici e del cortometraggio diretto da Matt Pain lo sciatoreGus ......" Nations Cup a Sochi (non è prevista diretta tv/streaming) 09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) - PCR maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming) 09.40(Coppa ...Proseguono le gare in quel di Ruka, località finlandese che sta ospitando i primi quattro appuntamenti di Coppa del mondo di Sci Freestyle, specialità aerials. Grande spettacolo nella prima prova dell ...A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il russo Maxim Burov ha confermato il pronostico della vigilia, imponend ...