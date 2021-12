Morto il 17enne ferito a Noto | perquisiti i nomadi | spunta un arsenale e 100mila euro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) È stato dichiarato “cerebralmente” dalla Commissione medica dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania ilrimasto gravementenei giorni scorsi con un colpo di pistola alla testa a, nel Siracusano. La Commissione medica ha eseguito gli accertamenti nel reparto di Rianimazione dove il giovane era ricoverato in coma irreversibile e i familiari, fa sapere l’ospedale, non hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Nel frattempo si fanno più serrate ale indagini sul ferimento a morte delcolpito da un unico colpo di pistola alla testa in via Platone martedì sera. Alla base del ferimento potrebbero esserci dei contrasti tra famiglie dei Camminanti,che negli anni ’50 si sono stabiliti alla periferia di ...

commenta E' stata dichiarata la morte cerebrale delrimasto gravemente ferito con un colpo di pistola alla testa a Noto, nel Siracusano. Lo conferma la commissione medica del reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, ...Illavorava in una pizzeria della città e doveva riprende il lavoro a mezzogiorno. Sono stati i colleghi di lavoro, non vedendolo arrivare, a chiamare la mamma. Infatti, il ragazzo aveva ...La Procura di Siracusa conferirà nelle prossime ore l’incarico per l’autopsia sul 17enne di Noto. Il fascicolo aperto dalla procuratrice Sabina Gambino, che adesso ha come reato contestato l’omicidio, ...Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in una abitazione nella zona tra i quartieri Cospea e San Valentino Sul posto è intervenuta la polizia. Ad un primo accertamento ...