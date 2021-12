Advertising

fabiopetrocelli : RT @greenbluegedi: Iea: 2021, l'anno record delle rinnovabili. Destinate a crescere del 95% nei prossimi 5 anni - fisco24_info : Iea: record installazioni rinnovabili nel 2021, +290 GW: Nel 2026 equivarrano a fossili e nucleare messi insieme - iconanews : Iea: record installazioni rinnovabili nel 2021, +290 GW - GreenNewDeal_EU : RT @GradedSpa: #iea : 2021, l'anno #record delle #rinnovabili. Destinate a crescere del 95% nei prossimi 5 anni #renewables #solarenergy #… - Eco1stArt : RT @GradedSpa: #iea : 2021, l'anno #record delle #rinnovabili. Destinate a crescere del 95% nei prossimi 5 anni #renewables #solarenergy #… -

Ultime Notizie dalla rete : Iea record

...segneranno un nuovodi crescita nel 2021, con 290 gigawatt di nuova potenza installata, battendo anche il primato del 2020. Lo prevede un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia ()......di elettricità rinnovabile di quest'anno, attese attorno ai 290 gigawatt, sono il segno che sta emergendo una nuova economia energetica globale ', ha affermato il direttore esecutivo dell', ...New renewable power capacity is projected to rise to 290 gigawatts this year, setting a “fresh all-time record for new installations”, according to the International Energy Agency. The global ...By the end of the year, a record 290GW of renewable energy generation capacity will have come online, according to the International Energy Agency (IEA). Nonetheless, progress will need to accelerate ...