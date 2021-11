L’Italia crede nella scienza | in continua crescita il numero dei vaccinati

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 29 novembre 2021) di Attilio Runello. Sono quarantasette milioni le persone in Italia che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Escludendo i bambini al di sotto dei dodici anni le persone vaccinate hanno quasi raggiunto 87% della popolazione. Per una volta in Europa siamo i virtuosi e la quarta ondata sino ad ora non è arrivata A