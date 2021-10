"Spera che a mio figlio torni il cancro": la rabbia della Santarelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La showgirl ha denunciato sul web una stalker che da ormai due anni la perseguita su Instagram e ha invitato i suoi fan a segnalare l'account Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La showgirl ha denunciato sul web una stalker che da ormai due anni la perseguita su Instagram e ha invitato i suoi fan a segnalare l'account

Advertising

angelomangiante : Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno riscontrato lesioni legamentose al ginocchio. Rimane… - CardRavasi : Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola. L’anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle… - la_stordita : RT @Matador1337: QUEEN DI RUOLO E DI FATTO: 'Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi… - diego4all : RT @Matador1337: QUEEN DI RUOLO E DI FATTO: 'Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi… - luca7goldenwing : RT @Matador1337: QUEEN DI RUOLO E DI FATTO: 'Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi… -