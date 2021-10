Best Global Brands 2021 - Lincredibile balzo in avanti della Tesla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 40esimo al 14esimo posto in un anno: quella della Tesla è una performance mai vista nei 22 anni di storia del ranking stilato dalla società di consulenza Globale Interbrand. Senza precedenti anche la crescita del valore, con un +184%. Il primo marchio automotive rimane la Toyota, saldamente in settima posizione dal 2004, tallonata dalla Mercedes, in ottava. Come e perché si entra in classifica. The Best Global Brands 2021 è dominato, come succede ormai da anni, dal settore della tecnologia che conferma Apple, Amazon e Microsoft in cima alla classifica (con il 33% del valore Globale) e domina la top ten. Le ragioni di tale supremazia sono da ricercare nello spirito dei tempi (fino al 2012 in cima alla classifica c'è stata la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 40esimo al 14esimo posto in un anno: quellaè una performance mai vista nei 22 anni di storia del ranking stilato dalla società di consulenzae Interbrand. Senza precedenti anche la crescita del valore, con un +184%. Il primo marchio automotive rimane la Toyota, saldamente in settima posizione dal 2004, tallonata dalla Mercedes, in ottava. Come e perché si entra in classifica. Theè dominato, come succede ormai da anni, dal settoretecnologia che conferma Apple, Amazon e Microsoft in cima alla classifica (con il 33% del valoree) e domina la top ten. Le ragioni di tale supremazia sono da ricercare nello spirito dei tempi (fino al 2012 in cima alla classifica c'è stata la ...

Advertising

TP_Italia : Il fatto che il 90% delle prime 10 aziende nella classifica Best Global Brands 2020 di Interbrand siano clienti TP… - mbellini3 : Last Best chance. Il prossimo #Cop26 secondo l’analisi di S&P Global è una occasione da non perdere, ma rischia di… - giocapozzi : Buongiorno VOTATE CAN YAMAN -