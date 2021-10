Bambina scomparsa mentre faceva jogging. Possibile coinvolgimento della ‘setta delle 12 tribù’: le autorità svedesi indagano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È scomparsa sabato 16 ottobre a Eppisburg, distretto Dillingen. Siamo in Svezia e dal momento in cui i genitori adottivi hanno comunicato alla forze dell’ordine il mancato rientro a casa della figlia 12enne, uscita per fare jogging, sono scattate le ricerche. Dopo aver ricevuto una email da parte della setta “Twelve Tribes“, della quale fanno parte anche i genitori biologici della Bambina di origine ceca, gli inquirenti sono convinti che sia proprio la setta delle ‘Dodici tribù’ ad avere la responsabilità della scomparsa. Nella mail c’erano rassicurazioni sullo stato di salute della Bambina. “Abbiamo sempre visto durante tutte le visite che faceva a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Èsabato 16 ottobre a Eppisburg, distretto Dillingen. Siamo in Svezia e dal momento in cui i genitori adottivi hanno comunicato alla forze dell’ordine il mancato rientro a casafiglia 12enne, uscita per fare, sono scattate le ricerche. Dopo aver ricevuto una email da partesetta “Twelve Tribes“,quale fanno parte anche i genitori biologicidi origine ceca, gli inquirenti sono convinti che sia proprio la setta‘Dodiciad avere la responsabilità. Nella mail c’erano rassicurazioni sullo stato di salute. “Abbiamo sempre visto durante tutte le visite chea ...

