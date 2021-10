10a edizione Bandi di Gilead Science, Mantovani (Humanitas): “Trasformiamo ogni dose in una vaccinazione” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’esperto di vaccini Alberto Mantovani, Direttore Scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas e Professore Emerito dell’Humanitas University, spiega come la vera svolta nel processo di immunizzazione globale contro il covid sia trasformare ciascuna dose donata ai paesi più poveri in una vaccinazione. Il progetto Covax ha permesso la condivisione del siero ma ora occorre che questi vaccini vengano anche somministrati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’esperto di vaccini Alberto, Direttore Scientifico dell’Istituto Clinicoe Professore Emerito dell’University, spiega come la vera svolta nel processo di immunizzazione globale contro il covid sia trasformare ciascunadonata ai paesi più poveri in una. Il progetto Covax ha permesso la condivisione del siero ma ora occorre che questi vaccini vengano anche somministrati. L'articolo proviene da Italia Sera.

