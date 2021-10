Steam Deck avrà un sistema di valutazione per capire quali giochi di Steam sono compatibili

(Di martedì 19 ottobre 2021) Valve sta introducendo undiche consentirà ai giocatori di saperedei 50.000diconVerified, come viene chiamato il, fisserà un gioco come completamente compatibile, parzialmente compatibile o incompatibile con. Ufficialmente, queste categorieverificato, giocabile, non supportato e sconosciuto. Leggi altro...

Advertising

GameXperienceIT : Steam Deck, i titoli compatibili saranno evidenziati con Steam Verified - GamingTalker : Steam Deck, Valve spiega il sistema di verifica di compatibilità di un gioco - PCGamingit : Steam Deck: Valve sta classificando la compatibilità dell'intero catalogo di Steam - - PCGamingit : Steam Deck: Valve sta e classificherà la compatibilità dell'intero catalogo di Steam - - Roby_Passarelli : Deck Verified, un bollino di qualità per i giochi compatibili con Steam Deck -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

In attesa dell'uscita dia dicembre, Valve ha annunciato l'introduzione di un nuovo sistema di classificazione per tutti i giochi presenti nella libreria. Il nuovo sistema, denominato "Verified", ...Ricordiamo che tutti i titoli acquistati sul catalogo dello store potranno essere sfruttati anche sulla nuova console: se siete curiosi di scoprirne le prestazioni, potete osservare The ...In una pagina dedicata sul sito della piattaforma Valve ha rivelato come controllerà quali giochi gireranno senza problemi (o con) sullo Steam Deck. Come si potrebbe facilmente immaginare, il sistema ...La SME di AMD causa diversi problemi durante il boot su determinate configurazioni hardware. Un fix del kernel Linux in versione 5.15 la disattiva di default, permettendo l'attivazione volontaria in a ...