"È scomparsa da 3 giorni". Ansia per una bimba di 11 anni: il timore più grande di famiglia e polizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Ore di apprensione per una bimba di 11 anni della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato. A dare l'allarme è stata la famiglia adottiva della piccola, preoccupata di non vederla tornare. A quanto si apprende la bambina stava facendo jogging intono casa. Non appena è scattato l'allarme diverse pattuglie della polizia, cani molecolari per la ricerca di persone e un elicottero della polizia, hanno iniziato a cercare ovunque. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e quella di oggi con il supporto di quasi 100 vigili del fuoco e cani antidroga. Finora nessun risultato. L'undicenne è alto 140 cm, ha una statura snella e capelli castani lunghi fino alle spalle. Più di recente, ha indossato pantaloncini da corsa Adidas neri, scarpe Nike rosa e rosa, un top sportivo ...

