Champions for change, porta in azienda storie e valori dei campioni del cambiamento (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Labitalia) - Gioco di squadra, valorizzazione delle diversità, potere della resilienza declinata nella vita di ogni giorno come spirito di sacrificio e volontà di superare i propri limiti. Sono solo alcuni dei valori che emergono con forza dalle storie e dalle testimonianze di vita dei protagonisti di 'Champions for change', il primo movimento di Sport social responsibility nato con l'obiettivo di comunicare, anche in azienda, che lo sport è un modello di riferimento. L'iniziativa, ideata da Action agency, agenzia milanese di Advanced communication, capofila del Consorzio Benefit, è stata promossa da Value in action, società consortile benefit che eroga consulenze per migliorare la csr (corporate social responsibility) delle aziende.

