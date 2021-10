Bruttissimo infortunio per Mandragora: c'è la notizia ufficiale (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella sfida di ieri contro il Napoli, il centrocampista del Torino Rolando Mandragora è uscito dal campo di gioco in lacrime a causa di un infortunio subìto al ginocchio. infortunio Mandragora Torino, Mandragora si opera al menisco: i tempi di recupero Il giocatore si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro. Stando a quanto riferisce TMW, il Torino ha deciso di sottoporre Rolando Mandragora ad un intervento per la ricostruzione del menisco nella giornata di domani. I tempi di recupero previsti sono di 40 giorni. Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella sfida di ieri contro il Napoli, il centrocampista del Torino Rolandoè uscito dal campo di gioco in lacrime a causa di unsubìto al ginocchio.Torino,si opera al menisco: i tempi di recupero Il giocatore si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro. Stando a quanto riferisce TMW, il Torino ha deciso di sottoporre Rolandoad un intervento per la ricostruzione del menisco nella giornata di domani. I tempi di recupero previsti sono di 40 giorni.

