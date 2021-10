WhatsApp, attenzione ai messaggi vocali sospetti: il trucco per riconoscerli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su WhatsApp spunta un trucco per scovare tutti i messaggi vocali sospetti. Andiamo quindi a vedere come riconoscere gli audio che ci infastidiscono. Oramai su WhatsApp i messaggi vocali hanno quasi completamente sostituito quelli di testo. Infatti la funzione è utilissima specialmente per quando siamo impossibilitati a digitare sullo schermo. Spesso però capita che si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Suspunta unper scovare tutti i. Andiamo quindi a vedere come riconoscere gli audio che ci infastidiscono. Oramai suhanno quasi completamente sostituito quelli di testo. Infatti la funzione è utilissima specialmente per quando siamo impossibilitati a digitare sullo schermo. Spesso però capita che si L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ehhmitaly : Attenzione il 20 ottobre chiudono le iscrizioni a 'Milano Street Dance Cup' Per info: - infoitscienza : Truffa del Covid, l'ultimo inganno che gira su WhatsApp. Fate molta attenzione - infoitscienza : Nuova truffa COVID19 su Whatsapp! Fate attenzione - Hopeless981 : @mixdiironia Scusa, è che parlavamo di #squidgamenetflix e quindi non ho prestato attenzione, adesso ti rispondo su #WhatsApp - QdSit : WhatsApp dall'1 novembre potrebbe non funzionare più, ecco perchè Attenzione: WhatsApp dal 1° novembre potrebbe non… -