La vita di Franco Cerri è stata un’educata avventura jazz, da Milano al mondo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come dev’essere stato suonare con Django Reinhardt, Dizzy Gillespie, Barney Kessel, Jim Hall? Oppure incontrarsi nei camerini con Ella Fitzgerald e Oscar Peterson. O viaggiare in America e fare serate con Gerry Mulligan e Chet Baker. Franco Cerri, scomparso a 95 anni, era il jazzista italiano più conosciuto all’estero ed era soprattutto il titolare d’una magnifica favola musicata a note jazz. Milanese purosangue, mette per la prima volta le mani sulla chitarra a 17 anni, nel ’43, quando il padre gli regala uno strumento da emporio. Niente lezioni, non ci sono soldi, c’è ancora la guerra. L’unica è imparare da solo, da perfetto autodidatta, consultandosi su note e accordi con un compagno di scuola, Giampiero Boneschi, che sarebbe diventato un ottimo pianista. Intanto fa il muratore, l’ascensorista, il fattorino, ma la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come dev’essere stato suonare con Django Reinhardt, Dizzy Gillespie, Barney Kessel, Jim Hall? Oppure incontrarsi nei camerini con Ella Fitzgerald e Oscar Peterson. O viaggiare in America e fare serate con Gerry Mulligan e Chet Baker., scomparso a 95 anni, era ilista italiano più conosciuto all’estero ed era soprattutto il titolare d’una magnifica favola musicata a note. Milanese purosangue, mette per la prima volta le mani sulla chitarra a 17 anni, nel ’43, quando il padre gli regala uno strumento da emporio. Niente lezioni, non ci sono soldi, c’è ancora la guerra. L’unica è imparare da solo, da perfetto autodidatta, consultandosi su note e accordi con un compagno di scuola, Giampiero Boneschi, che sarebbe diventato un ottimo pianista. Intanto fa il muratore, l’ascensorista, il fattorino, ma la ...

