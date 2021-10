Green pass Trieste | Meloni | “Da governo idranti contro lavoratori e nulla contro illegalità”

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - tdrclaudio : @Davidecap07 @Mezzina_Piero @HuffPostItalia Nessuno ti obbliga ad andare a votare o fare vaccino. Fai il tampone . E fai Green Pass - Sfranky861 : RT @ImolaOggi: Leader No Green pass di sinistra scrive alla Segre: ''esprimersi contro ogni violenza, anche se è rivolta a chi non la pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Sono stati 437 mila iscaricati ieri, la prima domenica con le nuove regole per l'accesso al lavoro. Si tratta di un balzo in avanti di oltre 150 mila in più rispetto alle passate domeniche. In totale finora ...Secondo Giovanni Toti se ildovesse trasformare l'Italia in un 'tamponificio', senza fare crescere la percentuale di vaccinati, allora per il presidente della Liguria 'è meglio passare all'obbligo vaccinale. Abbiamo ...L’allarme dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Padova: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di alcuni medici che certificano il green ...un credito d’imposta ‘ ad hoc’ alle imprese che hanno avuto nuovi costi per adeguarsi all’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro ...