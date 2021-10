Grande fratello vip, troppo grave quello che ha detto: “Squalifica immediata” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci ricasca al Grande fratello Vip. Dopo le parole molto discusse nelle prime settimane del reality, la cantante ha di nuovo pronunciato un’espressione poco felice nei confronti di Gianmaria. Mentre si trovavano in piscina, infatti, Katia Ricciarelli si è rivolta a lui definendolo “paralitico”, scatenando nuovamente l’indignazione del web. Katia Ricciarelli di nuovo nella bufera al Grande fratello Vip. Dopo alcune espressioni pronunciate durante i primi giorni di permanenza nella casa, quando aveva definito l’abbigliamento colorato di Alex Belli da “ric****ne”, ecco che la cantante italiana si è resa protagonista di un altro scivolone che non è passato inosservato sul web. Ancora una volta, infatti, Katia Ricciarelli ha utilizzato il termine “paralitico” per rivolgersi ad uno dei concorrenti della casa. Una ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci ricasca alVip. Dopo le parole molto discusse nelle prime settimane del reality, la cantante ha di nuovo pronunciato un’espressione poco felice nei confronti di Gianmaria. Mentre si trovavano in piscina, infatti, Katia Ricciarelli si è rivolta a lui definendolo “paralitico”, scatenando nuovamente l’indignazione del web. Katia Ricciarelli di nuovo nella bufera alVip. Dopo alcune espressioni pronunciate durante i primi giorni di permanenza nella casa, quando aveva definito l’abbigliamento colorato di Alex Belli da “ric****ne”, ecco che la cantante italiana si è resa protagonista di un altro scivolone che non è passato inosservato sul web. Ancora una volta, infatti, Katia Ricciarelli ha utilizzato il termine “paralitico” per rivolgersi ad uno dei concorrenti della casa. Una ...

