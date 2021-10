Filippine | la salvezza delle mangrovie dipende dalle donne

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi otto anni dopo l’arrivo del tifone Haiyan sull’isola di Busuanga, nelle, il disastro è ancora impresso nella mente dei residenti indigeni ma tocca allerimboccarsi le maniche per mantenere intatto il paesaggio naturale locale. Ripristinare la foresta diè considerata una questione di sopravvivenza per le comunità isolane nel quadro dell’attuale crisi climatica. Dal 2014, un gruppo didi etnia Cuyunon e Tagbanua ha piantato oltre 158mila piante su 159 ettari di zone costiere degradate dell’isola di Busuanga. A differenza di altre areecolpite dal tifone, dove la tutelaè fallita, l’iniziativa tutta femminile ha registrato un tasso di sopravvivenzapiante pari ...

Ultime Notizie dalla rete : Filippine salvezza

Vatican News

Secondo lo studio dell'Unicef, Bangladesh,e Panama sono tra i Paesi che hanno tenuto le ... "Mentre l'apprendimento a distanza è stato un'ancora diper milioni di scolari, l' ......corrotto che cerca giustizia per i suoi colleghi in un clima torrido e criminale delledi ...ottobre e siamo sicuri che per come viene trattato il tema dell'aborto clandestino come...