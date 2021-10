Ciclismo su pista | calendario Mondiali 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si disputeranno da mercoledì 20 a domenica 24 ottobresenior disu, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nelle 5 giornate di gare, 26 titoli iridati. Sullatransalpina le medaglie saranno distribuite sempre nelle sessioni serali, dalle ore 18.30 (sabato 23 dalle ore 17.30, domenica 24 dalle ore 13.48). Le eliminatorie invece saranno previste nelle sessioni mattutine, dalle ore 13.00 (sabato 23 dalle ore 10.00). Tutte le sessioni serali deisenior disusaranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed insu Eurosport Player, mentre le dirette live testuali delle gare saranno consultabili su OA Sport....

... il settore femminile sarà riorganizzato e diviso con due responsabili, strada e. Come già ... Leggi i commenti: tutte le notizie 17 ottobre - 16:36Il 18 novembre 1931, Paolo Pedretti ottenne sulladello stadio Sinigaglia di Como il record mondiale dell'ora. Dopo alcuni tentativi andati in ... Ieri pomeriggio, al Museo deldel ...Si disputeranno da mercoledì 20 a domenica 24 ottobre 2021 i Mondiali senior di ciclismo su pista, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nelle 5 giornate di gare, 26 titoli iridati.I campionati mondiali su pista, dal 20 al 24 ottobre, ultimo appuntamento del 2021. Gli azzurri a Roubaix guidati da Filippo Ganna.