Centri per il rimpatrio italiani: un rapporto svela le violazioni dei diritti umani (Di lunedì 18 ottobre 2021) Attualmente, in Italia, ci sono 10 Centri per il rimpatrio (Cpr), gestiti da enti privati. Il nuovo rapporto realizzato da Cild mostra il business dietro a questi Centri. Come riporta il rapporto “Buchi Neri”, gli enti privati hanno speso 44 milioni di euro per la gestione dei Cpr attivi sul territorio nazionale, tra il 2018 e il 2021. I 10 Centri si trovano a Milano, Torino, Gradisca d’Isonzo, Roma-Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio, Macomer, Brindisi-Restinco, Bari-Palese, Trapani-Milo, Caltanissetta-Pian del Lago. La capienza per ogni centro è di circa 1100 posti. Questa detenzione forzata, che nella maggior parte dei casi non svolge il suo compito, in quanto i migranti non vengono davvero rimpatriati, è molto remunerativa per i grandi capitali. Nel rapporto si ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Attualmente, in Italia, ci sono 10per il(Cpr), gestiti da enti privati. Il nuovorealizzato da Cild mostra il business dietro a questi. Come riporta il“Buchi Neri”, gli enti privati hanno speso 44 milioni di euro per la gestione dei Cpr attivi sul territorio nazionale, tra il 2018 e il 2021. I 10si trovano a Milano, Torino, Gradisca d’Isonzo, Roma-Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio, Macomer, Brindisi-Restinco, Bari-Palese, Trapani-Milo, Caltanissetta-Pian del Lago. La capienza per ogni centro è di circa 1100 posti. Questa detenzione forzata, che nella maggior parte dei casi non svolge il suo compito, in quanto i migranti non vengono davvero rimpatriati, è molto remunerativa per i grandi capitali. Nelsi ...

Advertising

LegaSalvini : ++ CENTRI PER L'IMPIEGO VUOTI E TREMILA NAVIGATOR INUTILI. FLOP E FALLIMENTO DEL REDDITO GRILLINO ++ - VittorioSgarbi : Otto anni di violenze dei centri sociali, ma per il governo esistono solo i 'pericolosi fascisti' via @IlPrimatoN - borghi_claudio : Aggiungerei che se una di queste fosse stata del PD o di Greta o di Zan sui giornali ci sarebbero i titoli di casse… - Sergio61463546 : RT @mariamarilucen: Ai poliziotti che azionano gli #idranti su persone pacifiche sedute a terra,a protestare per un lasciapassare il #green… - aspettaaspetta : RT @mariamarilucen: Ai poliziotti che azionano gli #idranti su persone pacifiche sedute a terra,a protestare per un lasciapassare il #green… -