Milan | Costacurta | “Vittorie come questa ti dà grandi certezze” | News

(Di domenica 17 ottobre 2021) Alessandro, ex difensore del, ha parlato dei rossoneri dopo la grande vittoria in campionato contro il Verona

Il, in questo, mi ha dato la possibilità di crescere dall'età di 14 anni fino a diventare ... è anche grazie a lui se io,, Maldini e Tassotti siamo riusciti ad avere una carriera così ......Otto Rehhagel può giocarsi alla pari le chance di vittoria con il ben più forte e blasonato. ... quasi fosse una filastrocca popolare, la conosciamo: Tassotti,, Maldini. Chiavi del ...Alessandro Costacurta, storico giocatore rossonero, ha commentato la rimonta del Milan ai microfoni di SkySport. L'ex calciatore si è voluto soffermare ...Maurizio Sarri soddisfatto della vittoria ottenuta in Lazio-Inter. I grandi sforzi profusi dalla squadra le valgono una giornata di riposo che il tecnico ha concesso per riprendere le forze in vista d ...