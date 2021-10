L'appello dell'Oms: 'Portare nei paesi poveri i vaccini che altrove rischiano di essere sprecati' (Di domenica 17 ottobre 2021) Combattere la pandemia aiuta tutti noi perché o il virus sparisce dal pianeta o è destinato a tornare mutandosi in una variante e facendo ricominciare tutto da capo. Il direttore generale dell'... Leggi su globalist (Di domenica 17 ottobre 2021) Combattere la pandemia aiuta tutti noi perché o il virus sparisce dal pianeta o è destinato a tornare mutandosi in una variante e facendo ricominciare tutto da capo. Il direttore generale'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green Pass, Trasportounito: mancheranno all'appello 80.000 conducenti su 98.000 imprese iscritte all'albo. Potrebbe… - elysol64 : RT @globalistIT: O si immunizza l'intero pianeta oppure non se ne uscirà #oms #vaccini #mondo - globalistIT : O si immunizza l'intero pianeta oppure non se ne uscirà #oms #vaccini #mondo - _juhan : RT @TSankara8: #Regeni, l'appello dell'avvocata Ballerini. 'Fate girare i nomi dei quattro imputati': Tariq Sabir Athar Kamel Mohamed Ibr… - MATTE1973S : RT @Valenti63339244: Mi perdoni dottore, non colgo i destinatari dell'appello . -