Riaprono le discoteche | il Fabrique di Milano | Si torna a ballare ma regole assurde

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Intervista al patron Daniele Orlando: "Per noi la sera decisiva è Halloween il 31 ottobre. Ma è folle poter riempire tutti i 3.250 posti per i concerti con biglietti già venduti e poi dover mandare via la metà delle persone quando si passa in pista". E sulle mascherine: "Sì solo...

In particolare in Toscana, delle 120 presenti nella nostra regione, la metà riapriranno ... "quasi tutte a parte lo Space Electronic, che si è preso qualche giorno in più per ... Le prime discoteche a riaprire oggi saranno il Mirage a Passo San Ginesio e il Samanà-Ciao Ciao-Minuit a Colbuccaro. Il via alle danze arriverà grazie a due strutture accomunate dalla longeva gestione ... Stasera aprono i battenti Gasoline a Jesolo, Hollywood a Salzano, Tnt e Palmariva a Lugugnana e Fossalta. Via le mascherine soltanto quando si balla in pista ...