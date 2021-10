Nei Centri di permanenza per i rimpatri, un business fondato sull'inumanità (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il rapporto è dedicato ai nomi di sei sconosciuti. Harry (20 anni), Hossain Fasal (32), Aymen Mekni (33), Vakhtang Enukidze (38), Orgest Turia (28), Moussa Balde (23): “morti negli ultimi due anni nei Centri di permanenza per i rimpatri mentre erano detenuti senza aver commesso un reato. Colpevoli di viaggio”. Duecentonovantasei pagine in cui la Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD) riporta le innumerevoli violazioni dei diritti che avvengono dietro le sbarre dei dieci Centri di permanenza (CPR) attualmente attivi in Italia: dei veri e propri “buchi neri” in cui i migranti vengono rinchiusi in attesa di un rimpatrio che avviene solo nel 50% dei casi. Ad oggi, il trattenimento può durare fino a un massimo di 90 giorni, salvo l’ipotesi di trattenuti provenienti da Paesi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il rapporto è dedicato ai nomi di sei sconosciuti. Harry (20 anni), Hossain Fasal (32), Aymen Mekni (33), Vakhtang Enukidze (38), Orgest Turia (28), Moussa Balde (23): “morti negli ultimi due anni neidiper imentre erano detenuti senza aver commesso un reato. Colpevoli di viaggio”. Duecentonovantasei pagine in cui la Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD) riporta le innumerevoli violazioni dei diritti che avvengono dietro le sbarre dei diecidi(CPR) attualmente attivi in Italia: dei veri e propri “buchi neri” in cui i migranti vengono rinchiusi in attesa di uno che avviene solo nel 50% dei casi. Ad oggi, il trattenimento può durare fino a un massimo di 90 giorni, salvo l’ipotesi di trattenuti provenienti da Paesi ...

