La studentessa No Green Pass torna in aula: un'altra lezione interrotta a Bologna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuova protesta della studentessa di Filosofia dell'Università di Bologna che nei giorni scorsi aveva contestato l'obbligo di Green Pass. Ieri mattina è tornata in un'aula di via Azzo Gardino, accompagnata da altri attivisti e la lezione è stata interrotta. Da parte di un altro studente presente sono stati chiamati i carabinieri, ma poi la lezione è ripresa e non c'è stato alcun provvedimento. Sabato, durante la settimanale manifestazione No Vax, aveva raccontato il proprio caso, accaduto la settimana scorsa nell'aula dove si era presentata senza Green Pass ed era stata invitata a uscire.

