Italia, Istat rivede inflazione settembre a -0,2% mese e +2,5% anno (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Istat stima che a settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, abbia registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile (da +0,4% di agosto) e un aumento del 2,5% su base annua (da +2% del mese precedente). Le stime preliminari dell’Istituto nazionale di statistica erano per un -0,1 su mese e un +2,6% su anno. “L’inflazione continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da novembre 2012“, commenta l’Istat, aggiungendo che “anche i prezzi del cosiddetto carrello della spesa accelerano nuovamente, registrando un aumento che rimane però inferiore a quello riferito all’intero paniere”. L’inflazione anche nel mese di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’stima che al’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, abbia registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile (da +0,4% di agosto) e un aumento del 2,5% su base annua (da +2% delprecedente). Le stime preliminari dell’Istituto nazionale di statistica erano per un -0,1 sue un +2,6% su. “L’continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da novembre 2012“, commenta l’, aggiungendo che “anche i prezzi del cosiddetto carrello della spesa accelerano nuovamente, registrando un aumento che rimane però inferiore a quello riferito all’intero paniere”. L’anche neldi ...

Advertising

francescoseghez : Nel 2020, la partecipazione in Italia ad attività formative è minima tra i disoccupati e massima tra gli occupati (… - Agenzia_Ansa : Cresce il divario con l'Unione Europea sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione possied… - istat_it : Livelli di istruzione e partecipazione alla formazione - anno 2020: in Italia solo il 20,1% della popolazione (di 2… - Riparte_Italia : [Il documento integrale] Istat: il Pil italiano è al 4,7%, ma cresce il rischio inflazione - gianpaolo_vit : @Sam6844501855 @iacovettide Lei è davvero irrecuperabile! Neanche sai i dati dell’ISTAT ed AIFA. Povera Italia se a… -