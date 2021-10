"Infezione del sangue", Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva: ore di angoscia, le sue condizioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ore di angoscia per Bill Clinton: l'ex presidente degli Stati Uniti è stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta Infezione del sangue. Secondo quanto si apprende Clinton, 75 anni, si trova in terapia intensiva ma non è attaccato al respiratore. Le sue condizioni di salute, riferisce la Cnn, non sono legate ai suoi precedenti problemi cardiaci né al Covid. E ancora, sempre secondo la Cnn, si tratterebbe di una Infezione delle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico. È probabile, si apprende, che Bill Clinton resti ricoverato per qualche altro giorno, in via precauzionale. In ogni caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ore diper: l'ex presidente degli Stati Uniti è statoall'Irvine Medical Center della University of California per una sospettadel. Secondo quanto si apprende, 75 anni, si trova inma non è attaccato al respiratore. Le suedi salute, riferisce la Cnn, non sono legate ai suoi precedenti problemi cardiaci né al Covid. E ancora, sempre secondo la Cnn, si tratterebbe di unadelle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico. È probabile, si apprende, cherestiper qualche altro giorno, in via precauzionale. In ogni caso ...

