Il meteo di Gualtieri annuncia per Roma «un vento fiducioso»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Davanti alla folla che riempie piazza del Popolo a metà, compare un Robertoquasi inedito. Si capisce che sta uscendo del personaggio del professore rassicurante quando dal palco ammette di essere stanco di parlare di «parlare di rifiuti buche topi e cinghiali» perché, è il ragionamento,merita grandi scenari, orizzonti internazionali, progetti vasti. EPPURE, come dice Nicola Zingaretti, «solo tre mesi fa tutto questo non era pensabile», anche lui venuto a dare l’ultima spinta prima del voto di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Roma è nella condizione più difficile della sua storia recente. Da dieci anni i suoi tassi di crescita sono inferiori alla media nazionale, caso unico tra le capitali europee. Le fratture sociali cres ...Roma - "Grazie a Roberto Gualtieri, perché solo tre mesi fa niente era scontato eppure siamo riusciti a unirci facendo scegliere ai romani con le primarie ...