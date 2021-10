Contrasto violenza donne, Regione Lombardia promuove percorsi formativi in università (Di venerdì 15 ottobre 2021) promuovere progetti e percorsi formativi nel sistema lombardo delle università sulle tematiche di prevenzione e Contrasto alla violenza contro le donne, per l’annualità 2021/2022. È quanto previsto da una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con il collega Fabrizio Sala (Istruzione, università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione). Sostenere il Sistema Universitario Lombardo “L’obiettivo – ha spiegato l’assessore regionale Alessandra Locatelli – è sostenere con 130.000 euro il Sistema Universitario Lombardo nell’attivazione e promozione di progetti e percorsi ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 ottobre 2021)re progetti enel sistema lombardo dellesulle tematiche di prevenzione eallacontro le, per l’annualità 2021/2022. È quanto previsto da una delibera approvata dalla Giunta regionale della, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con il collega Fabrizio Sala (Istruzione,, Ricerca, Innovazione e Semplificazione). Sostenere il Sistema Universitario Lombardo “L’obiettivo – ha spiegato l’assessore regionale Alessandra Locatelli – è sostenere con 130.000 euro il Sistema Universitario Lombardo nell’attivazione e promozione di progetti e...

