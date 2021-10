WINDTRE MIA Unlimited x Super Fibra è praticamente GRATIS: a €3,99 hai giga e minuti ILLIMITATI (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ultrapromo per la convergenza messa in campo da WINDTRE, dedicata a chi è già cliente di rete fissa: una SIm Unlimited a soli 3,99 euro al mese. WINDTRE, l’offerta per la FibraSi tratta dunque di una promozione interna, che il provider offre a chi ha già dato fiducia, ma solo per la rete fissa, così da fargli provare la qualità di quella mobile. Dunque è possibile effettuare un convergenza con una Sim di nuova attivazione attraverso l’offerta MIA Unlimited x Super Fibra con prezzi che partono da soli 3,99 euro al mese, ma con addebito in fattura. Dov’è il vantaggio oltre al prezzo bassissimo? Si tratta di un’offerta tutto illimitato, dunque senza blocchi sia per quanto riguarda i giga che per minuti ed SMS. Non si ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ultrapromo per la convergenza messa in campo da, dedicata a chi è già cliente di rete fissa: una SIma soli 3,99 euro al mese., l’offerta per laSi tratta dunque di una promozione interna, che il provider offre a chi ha già dato fiducia, ma solo per la rete fissa, così da fargli provare la qualità di quella mobile. Dunque è possibile effettuare un convergenza con una Sim di nuova attivazione attraverso l’offerta MIAcon prezzi che partono da soli 3,99 euro al mese, ma con addebito in fattura. Dov’è il vantaggio oltre al prezzo bassissimo? Si tratta di un’offerta tutto illimitato, dunque senza blocchi sia per quanto riguarda iche pered SMS. Non si ...

