Qatar, grandi opere oltre i Mondiali 2022 (Di giovedì 14 ottobre 2021) oltre 300 miliardi di dollari per riammodernare il sistema infrastrutturale del Paese. Per il Qatar l'incarico e l'onore di ospitare la Fifa World Cup 2022 è stata la scintilla di una profonda riqualificazione infrastrutturale. Rispetto ai 10 miliardi di dollari investiti per costruire stadi ultramoderni, tra cui anche l'Al Bayth Stadium realizzato da Webuild, il governo ha destinato la quasi totalità delle risorse messe sul campo per riammodernare le infrastrutture tradizionali: trasporto aereo, linee metropolitane, strade, ponti. Un impegno che contribuirà a far crescere il mercato delle costruzioni nel paese. Secondo un report firmato da Mordor Intelligence, un advisor internazionale specializzato nel settore, il mercato raggiungerà nel 2026 il valore di 76,98 miliardi di dollari, mettendo a segno una crescita media annuale del ...

