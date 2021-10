Ambra Angiolini | la figlia Jolanda Renga dà una lezione magistrale a Striscia la Notizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Le voci della fine della storia d’amore tra l’allenatore della Juventus esono sempre più insistenti”. Il lancio del servizio sulla consegna del tapiro d’oro alla conduttrice e attrice è questo ma Alessandro Siani continua: “Come l’avrà presa la bella showgirl? Vai, Valerio Staffelli”. È ben chiaro che siamo alae che l’inviato storico sta per consegnare l’anacronistico premietto dorato ad. Perché? Se è vero che la vita di un personaggio pubblico ha da sempre i riflettori addosso, anche per quel che riguarda il lato privato (“La gente ama i pettegolezzi. È la cosa che più di ogni altra fa andare avanti l’industria dell’intrattenimento“), il tg di Antonio Ricci si sposta su un altro piano: raggiunge il soggetto dell’indiscrezione in un momento di comprensibile ...