Le Iene | Scherzo a Valentina Persia | Il Feromone Che Attira Gli Uomini!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le: durante la seconda puntata del programma tv di Italia 1, condotto da Nicola Savino e Rocio Munos Morales, è andato in onda un nuovo terribile. La comicaha vissuto un vero e proprio incubo per colpa de Le. Hanno seguitoper mesi e con la complicità del chirurgo plastico le hanno fatto credere che le sue protesissero gli uomini a lei. Ecco tutto quello che è successo e come ha reagito la. Le: le protesi con ferormoni che mandano segnali sessuali! Tra i tanti argomenti della seconda puntata de Le ...

biagiosimonetta : Che brutto lo scherzo delle Iene a Valentina Persia. Tre mesi di ansie ed episodi di pessimo gusto. Ma veramente è… - gilnar76 : 'LE IENE'- SCHERZO a VALENTINA PERSIA CHE PRENDE A SCHIAFFI E PUGNI gli uomini #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - courage__live : RT @redazioneiene: Le sue protesi al seno attirano gli uomini con gli ormoni? Con @Stefano_Corti85 abbiamo fatto piombare Valentina Persia… - BluInfinito1 : RT @QIndiscussa: Non la fidanzata di Amedeo che fu attrice complice de le iene nell’ iconico scherzo a Matilde #gfvip - benjamn_boliche : RT @redazioneiene: Le sue protesi al seno attirano gli uomini con gli ormoni? Con @Stefano_Corti85 abbiamo fatto piombare Valentina Persia… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Scherzo

...quale è impegnata in queste settimna a Roma ma anche "Le" di cui sarà presentatrice e "Scherzi a parte". Del programma di Enrico Papi è stata, infatti, protagonista domenica sera con uno...Valentina Persia vittima dellode Le: la comica all'età di 50 anni ha deciso di rifarsi il seno. Fin qui nulla di strano se non fosse che la comica ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi si ritrova con delle sette ...Le Iene scherzo a Valentina Persia la comica e il tormento delle protesi al seno che attirano gli uomini! Le Iene Show nella puntata di martedì 12 ottobre 2021 hanno mandato in o ...Rocío Muñoz Morales le-Iene: dopo Elodie, co-conduttrice dello show la scorsa settimana, ecco la seconda presenza femminile al timone per una ...