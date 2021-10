Lamorgese: "Non abbiamo arrestato Castellino per evitare problemi di ordine pubblico" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader di Forza Nuova di Roma, Giuliano Castellino, si è messo in evidenza “per il deciso protagonismo soprattutto nell’intervento a piazza del Popolo quando ha espresso la volontà di indirizzare il corteo verso la sede della Cgil. La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perchè in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta dei suoi sodali con degenerazione dell’ordine pubblico”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo al question time alla Camera sugli scontri di sabato scorso a Roma. “La questione dell’eventuale scioglimento” di Forza Nuova, aggiunge il ministro, ”è all’attenzione del governo”. All’attacco la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che risponde così al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader di Forza Nuova di Roma, Giuliano, si è messo in evidenza “per il deciso protagonismo soprattutto nell’intervento a piazza del Popolo quando ha espresso la volontà di indirizzare il corteo verso la sede della Cgil. La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perchè in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta dei suoi sodali con degenerazione dell’”. Così il ministro dell’Interno, Luciana, rispondendo al question time alla Camera sugli scontri di sabato scorso a Roma. “La questione dell’eventuale scioglimento” di Forza Nuova, aggiunge il ministro, ”è all’attenzione del governo”. All’attacco la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che risponde così al ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Il ministro Lamorgese è scappata: non era a Roma sabato e non ci è tornata. Bisogna sapere se ci siano stati agen… - borghi_claudio : Il ministro Lamorgese sta dicendo cose incredibili al question time. In sostanza dice che non hanno potuto arrestar… - Giorgiolaporta : Hanno sospeso dal servizio il vice Questore di #Roma #NunziaSchilirò. Non sappiamo se al suo posto verrà promosso u… - Spartaco072 : RT @PMO_W: #Lamorgese alla Camera sostiene che la polizia non poteva prevenire l'assalto alla #Cgil perché fermare #Castellino avrebbe risc… - Roberto6016 : RT @borghi_claudio: Il ministro Lamorgese sta dicendo cose incredibili al question time. In sostanza dice che non hanno potuto arrestare Ca… -