Gianmaria Antinolfi contro gli autori del Gf Vip: ecco perché (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi svela un retroscena e attacca gli autori del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi si descrive come una persona riservata, motivo per cui ci sono delle cose che avrebbe voluto non dire al Grande Fratello Vip ma che lo avrebbero consigliato di farlo: “Io sono molto riservato. Una persona che si fa i cavoli propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui, che io ho odiato. Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte dire perché han detto “la gente ti conosce per queste cose, quindi…”. perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne. – riportano Isa e Chia – Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)svela un retroscena e attacca glidel Grande Fratello Vipsi descrive come una persona riservata, motivo per cui ci sono delle cose che avrebbe voluto non dire al Grande Fratello Vip ma che lo avrebbero consigliato di farlo: “Io sono molto riservato. Una persona che si fa i cavoli propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui, che io ho odiato. Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte direhan detto “la gente ti conosce per queste cose, quindi…”.sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne. – riportano Isa e Chia – Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi ...

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire', Gianmaria Antinolfi accusa la produzione del Grande Fratello… - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi, chi è: età, altezza ei flirt con Belen e Dayane Mello - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo” - #Gianmaria… - StraNotizie : Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo” - zazoomblog : GIANMARIA ANTINOLFI SVELA I SUOI RISTORANTI PREFERITI A MILANO: STRATEGIA PREVENTIVA? - #GIANMARIA #ANTINOLFI… -