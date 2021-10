Correa, parla il CT Scaloni: le sue condizioni! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Preoccupano le condizioni di Joaquin Correa. L’attaccante argentino ha riportato un infortunio all’adduttore sinistro, nella sfida contro l’Uruguay, che probabilmente gli costerà l’esclusione contro la Lazio, sua ex squadra, in campionato. Ha parlato della delicata situazione il CT albiceleste, Lionel Scaloni: “Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo“. POTREBBE INTERESSARTI: Borussia Dortmund, individuato il sostituto di Haaland! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Preoccupano le condizioni di Joaquin. L’attaccante argentino ha riportato un infortunio all’adduttore sinistro, nella sfida contro l’Uruguay, che probabilmente gli costerà l’esclusione contro la Lazio, sua ex squadra, in campionato. Hato della delicata situazione il CT albiceleste, Lionel: “Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo“. POTREBBE INTERESSARTI: Borussia Dortmund, individuato il sostituto di Haaland! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

